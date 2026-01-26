आगरा में ताजमहल पर फहराया तिरंगा, लगे भारत माता की जय के नारे, मचा हड़कंप

Tricolour hoisted at Taj Mahal आगरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ताजमहल पर तिरंगा फहराया जाने का मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में तिरंगा फहराया जाने का दावा किया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। एएसआई और सीआईएसएफ ने घटना की जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हिंदू संगठन ताजमहल को तेजोमहालय बताते हैं। उनका कहना है कि यह शिव मंदिर है।