छोटे भाई ने बड़े भाई को लाठी डंडों से पीटा, सर पर एलइडी दे मारा, मौत

Younger brother killed his elder brother: आगरा में छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया। घायल को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेन्सिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पारिवारिक कारणों से विवाद के कारण दोनों भाइयों के बीच मारपीट हुई। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना की जांच की जा रही है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है।