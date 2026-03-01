आगरा कोर्ट में फिर टली सुनवाई, बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर लगा जुर्माना… जज ने दे दिया आखिरी मौका

वादी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले तीन तारीखों से भी इसी तरह बीमारी का कारण बताकर सुनवाई टाली जा रही है। उनका कहना था कि बार-बार ऐसा होने से कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हो रही है। वादी पक्ष ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि अब विपक्ष को बहस का मौका खत्म कर दिया जाए। हालांकि अदालत ने इस पर नरमी दिखाते हुए कंगना रनौत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और बहस के लिए अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली तारीख पर सुनवाई पूरी की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2026 को होगी।