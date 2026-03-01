‘जब सरकार बने तो EVM ठीक…नहीं बने तो EVM में खोट’- मंत्री एस. पी. बघेल

केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा, चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा हुई है हम उसका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। कई राज्यों में अपनी हार को निश्चित मानते हुए पहले ही SIR, EVM, चुनाव आयोग पर आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। TMC ने CEC को हटाने के लिए संसद में नोटिस भी दिया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी हमेशा EVM पर शक करती है जबकि सभी पार्टियों ने EVM से गिनती के बाद अपनी सरकार बनाई है लेकिन हारने के बाद वे EVM को शक के घेरे में लाते हैं।