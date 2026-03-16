आईएमडी ने आज के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ और कई मौसमी सिस्टम सक्रिय

Meteorological Department Orange Alert: मौसम विभाग में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 42 जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। जबकि 17 जिलों में ओला गिरने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। बीच-बीच में बूंदाबांदी भी हुई है। तेज हवाओं के कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्पताल में लंबी-लंबी लाइन लगी है।‌ आगरा में आज दोपहर बाद बारिश होने की संभावना है। आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे। 19 मार्च से मौसम में परिवर्तन आएगा।