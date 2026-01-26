सिर काट अपने बैग में रखा, फिर कपड़े उतार पैक की लाश, गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या

आगरा में HR एक्जीक्यूटिव मिंकी की उसके ही साथ काम करने वाले प्रेमी विनय ने चाकू से हत्या कर दी। विनय ने ऑफिस में विवाद के बाद चाकू से 8 वार किए। गर्दन पर वार से नस कटने पर उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव का सिर काटकर अलग किया। कपड़े उतारे और सिर व कपड़े को पॉलिथीन में भर दिया। धड़ बड़ा होने की वजह से बोरे मे फिट नहीं हो रहा था इसलिए उसने पैरों को चाकू से आधा काटा और मोड़कर टेप लगा दिया। रात 11 बजे बोरा स्कूटी पर लेकर निकला। भगवान टॉकीज और जवाहर पुल से होते हुए यमुना में फेंकने पहुंचा। लेकिन आवाजीही ज्यादा होने और पकड़े जाने के डर से वह बोरे को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस ने CCTV, कपड़े, स्कूटी और मोबाइल बरामद कर विनय को गिरफ्तार कर लिया है।