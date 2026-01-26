26 जनवरी 2026,

सोमवार

आगरा

सिर काट अपने बैग में रखा, फिर कपड़े उतार पैक की लाश, गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या

दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दो साल से रिलेशन में थे। मिंकी शादी करना चाहती थी, लेकिन विनय को उस पर शक रहता था। इसी शक और पैसों के विवाद ने हत्या में बदल दिया।

3 min read
Google source verification

आगरा

image

Aman Pandey

Jan 26, 2026

UP news, crime, agra murder, agra girl friend murder

मिंकी की फाइल फोटो।

आगरा में HR एक्जीक्यूटिव मिंकी की उसके ही साथ काम करने वाले प्रेमी विनय ने चाकू से हत्या कर दी। विनय ने ऑफिस में विवाद के बाद चाकू से 8 वार किए। गर्दन पर वार से नस कटने पर उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव का सिर काटकर अलग किया। कपड़े उतारे और सिर व कपड़े को पॉलिथीन में भर दिया। धड़ बड़ा होने की वजह से बोरे मे फिट नहीं हो रहा था इसलिए उसने पैरों को चाकू से आधा काटा और मोड़कर टेप लगा दिया। रात 11 बजे बोरा स्कूटी पर लेकर निकला। भगवान टॉकीज और जवाहर पुल से होते हुए यमुना में फेंकने पहुंचा। लेकिन आवाजीही ज्यादा होने और पकड़े जाने के डर से वह बोरे को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस ने CCTV, कपड़े, स्कूटी और मोबाइल बरामद कर विनय को गिरफ्तार कर लिया है।

कहां से शुरू हुआ विवाद

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार, मिंकी कंपनी में चार साल से एचआर थी। विनय दो साल पहले नौकरी पर आया। धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन कुछ समय पहले पैसों और शादी को लेकर दोनों में विवाद हो गया।

पैसों का एंगल निकला

पूछताछ में विनय ने कहा कि मिंकी मुझसे रुपये मांग रही थी। वजह भाई की शादी बताई थी। मैं रुपये देना नहीं चाहता था।

शक की वजह से हत्या

विनय ने बताया कि मिंकी किसी और से फोन पर बात करती थी। पूछने पर कहती थी कि ऑफिस के काम हैं। इस पर मेरा का शक बढ़ गया। मैं कई दिनों से गुस्से में था और पहले से चाकू खरीदकर रखा था।

ऑफिस में चाकू से हमला

उस दिन ऑफिस में हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान गर्दन, सिर, पेट और हाथों पर चाकू से आठ बार वार किया। तब तक हमला करता रहा जब तक मिंकी की मौत नहीं हो गई।

क्राइम सीन जैसी प्लानिंग

विनय ने ‘ड्रिश्यम-2’ जैसी फिल्मों से तौर-तरीके सीखने की बात कही। हत्या के बाद उसने शव ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पहले सिर काटकर अलग किया, फिर कपड़े उतारे और मोबाइल अपने पास रख लिया।

पॉलिथीन और बोरे में शरीर रखना

सिर और कपड़े अलग पॉलिथीन में रखे। धड़ बोरे में नहीं आने पर पैरों पर को भी चाकू से आधा काट दिया। इसके बाद धड़ को मोड़कर बोरे में भरकर टेप लगा दिया।

शव ठिकाने लगाने की कोशिश

रात 11 बजे ऑफिस से बोरा स्कूटी पर रखकर निकला। सिकंदरा की तरफ गया। लोग अधिक होने की वजह से जवाहर पुल पहुंचा। बोरा यमुना में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वजन के कारण रेलिंग तक नहीं उठा पाया। राहगीरों को देखकर बोरा वहीं छोड़कर भाग गया।

हत्या के बाद विनय ने ऑफिस के खून के धब्बे कपड़ों से साफ किए। पुलिस ने घटना का खुलासा होने पर ऑफिस को चेक किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और नमूने लिए गए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को भी कब्जे में लिया गया। पुलिस ने बताया कि कपड़े बदलकर विनय दोस्त की मदद से घर गया। यह दोस्त काैन है। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

आरोपी का ड्रामा

गिरफ्तारी के बाद विनय अफसोस जताने लगा। उसने कहा कि वह भी मरना चाहता है। मिंकी के बिना जी नहीं पाएगा। उसे गुस्सा आ गया था। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कर देगा। मगर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। जिस तरह से उसने शव को फेंका, उससे वह बचना ही चाहता था। मगर पुलिस को कई साक्ष्य मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज से लेकर कपड़ों, स्कूटी को बरामद कर लिया गया। मोबाइल भी मिल गया है। देर रात तक पुलिस झरना नाले में सिर बरामदगी के प्रयास में लगी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Jan 2026 01:08 pm

Published on:

26 Jan 2026 12:37 pm

