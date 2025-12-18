‘ताजमहल’ की खूबसूरती में लगेगा चार चांद! क्रिसमस से पहले पूरा होगा ये खास काम, पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़

'ताजमहल' के मरम्मत का काम अब लगभग पूरा हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रिसमस से पहले इसपर लगा पाड़ हटा लिया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा होगा। ताजमहल की सुरक्षा के लिए समय-समय पर काम कराया जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। पाड़ हटने के बाद फिर से ताजमहल पूरी खूबसूरती देखने को मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पाड़ हटने के बाद इस नए साल पर पर्यटकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। नए साल और क्रिसमस पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर है। किसी प्रकार से कोई चुक न हो इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं।