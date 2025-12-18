‘ताजमहल’ की खूबसूरती में लगेगा चार चांद! क्रिसमस से पहले पूरा होगा ये खास काम, पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़

'ताजमहल' की खूबसूरती में लगेगा चार चांद!
Taj Mahal: 'ताजमहल' की खूबसूरती अब और भी बढ़ने वाली है। क्रिसमस से पहले ताजमहल को लेकर एक ऐसा काम होने जा रहा है, जिससे नए साल और क्रिसमस के मौके पर लोगों का जमावड़ा आगरा में देखने को मिलेगा। बता दें पिछले 6 महीनों से ताजमहल के मुख्य गुंबद पर लगी स्कैफोल्डिंग (पाड़) अब हटने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह पाड़ क्रिसमस से पहले ही हटा दिया जाएगा, जिससे आने वाले पर्यटकों को ताजमहल का पूरा दिदार मिलेगा।
क्रिसमस और नए साल पर लाखों की संख्य में देश-विदेश से पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। पाड़ का हटना इन सभी पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात से कम नहीं होने वाली है। पाड़ हटने के बाद ताजमहल खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल ज्यादा बारिश होने के कारण ताजमहल के गुंबद पर मौजूद कलश के पास से पानी रुकने लगा था, जिसके वजह से संगमरमर को नुकसान पहुंचने की चींता होने लगी। इस परेशानी से बचने के लि वहां मरम्मत का काम शुरू कराया गया। मई 2025 में शुरू होने वाले मरम्मत के काम में लगभग 90 लाख का खर्च हुआ।
'ताजमहल' के मरम्मत का काम अब लगभग पूरा हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रिसमस से पहले इसपर लगा पाड़ हटा लिया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा होगा। ताजमहल की सुरक्षा के लिए समय-समय पर काम कराया जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। पाड़ हटने के बाद फिर से ताजमहल पूरी खूबसूरती देखने को मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पाड़ हटने के बाद इस नए साल पर पर्यटकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। नए साल और क्रिसमस पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां जोरों पर है। किसी प्रकार से कोई चुक न हो इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग