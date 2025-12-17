धुंध में बिखरी कई जिंदगियां: मोबाइल में फोटो लेकर… हमीरपुर के गुलजारी ने कहा- भतीजे बच गए पर लाशों में नहीं मिल रहीं भाभी

पोस्टमॉर्टम हाउस में हालत और भी भयावह थी। जले हुए शव, पहचान में न आने वाले चेहरे। गुलजारी लाल की आवाज भर्रा जाती है। पहचान ही नहीं हो पा रही… कोई कुछ साफ नहीं बता रहा। कहते-कहते वह अपनी आंखें पोंछ लेते हैं। शब्द रुक जाते हैं, बस आंखों में डर और अनकही आशंका रह जाती है। गुलजारी की हालत देखकर कई लोगों के आखों में आंसू आ गए। गुलजारी लाल बार बार किसी से मोबाइल पर यही बात करते हुए दिखे कि बच्चे बच गए हैं लेकिन भाभी नहीं मिल रही हैं।