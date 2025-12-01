पापा डॉक्टर नहीं बन पाए… लेकिन डॉक्टर के पिता बन गए, 2 एमबीबीएस छात्रों की मौत से परिवार सहित पूरा कॉलेज रोया

सिद्ध के पिता राजेश अग्रवाल ने बताया कि सिद्ध शाम को स्कूटी से घर से निकला था। और तनिष्क से मिलने गया था। वहां से वह तनिष्क की बाइक पर निकल पड़ा। हादसे की खबर सुनकर पिता टूट गए। कहा कि अगर किसी ने दोनों को समय से अस्पताल पहुंचा दिया होता। तो शायद आज दोनों जिंदा होते। परिजनों और सहपाठियों के लिए यह हादसा किसी सदमे से कम नहीं है। सिद्ध के पिता ने बताया कि बेटे का सपना अपनी दादी और मां की इच्छा पूरी कर डॉक्टर बनने का था। वह अक्सर कहता था। पापा डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन मैं आपको डॉक्टर का पिता जरूर बनाऊंगा।