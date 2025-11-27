‘लड़की को कहां भेजते हो’, ऐसे मिलते थे ताने, अब इस रिकॉर्ड से दीप्ति को मिला नया मुकाम, जानें क्या बोले माता-पिता

दीप्ति के बड़े भाई सुमित शर्मा जो खुद यूपी के तेज गेंदबाज रहे हैं, उन्हें अभ्यास के दौरान साथ ले जाया करते थे। एक दिन मैच में गेंद दीप्ति के पास आई और उन्होंने लगभग 50 मीटर की दूरी से बोल को सीधे स्टंप पर दे मारा। यह नज़ारा देखकर सुमित भी दंग रह गए। वहीं मौजूद भारतीय महिला टीम की चयनकर्ता हेमलता काला भी चौंक गईं और उन्होंने कहा- “इस बच्ची को क्रिकेट खिलाओ, ये एक दिन देश के लिए खेलेगी।” यही वह पल था जहां दीप्ति की जिंदगी ने नया मोड़ लिया।