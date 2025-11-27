Patrika LogoSwitch to English

आगरा

‘लड़की को कहां भेजते हो’, ऐसे मिलते थे ताने, अब इस रिकॉर्ड से दीप्ति को मिला नया मुकाम, जानें क्या बोले माता-पिता

Agra News: आगरा की दीप्ति शर्मा ने साधारण गलियों से निकलकर, कड़ी मेहनत, संघर्ष और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी खास पहचान बनाई। WPL ऑक्शन में 3.2 करोड़ की बोली लगने तक दीप्ति का सफर आसान नहीं था।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mohd Danish

Nov 27, 2025

deepti sharma inspiring journey from agra to world cup wpl

अब इस रिकॉर्ड से दीप्ति को मिला नया मुकाम | Image Source - 'X' @DeeptiSharma

Deepti Sharma Inspiring Journey: आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा का जन्म 24 अगस्त 1997 को हुआ था। पिता भगवान शर्मा रेलवे में कार्यरत रहे और मां सुशीला शर्मा स्कूल में प्रधानाचार्या। घर में माहौल पढ़ाई का था लेकिन दीप्ति की आंखों में क्रिकेट के सपने पल चुके थे। उस समय लड़कियों का क्रिकेट खेलना समझ से बाहर माना जाता था, इसलिए परिवार को ताने भी सुनने पड़े- “लड़की को कहां भेजते हो?”

एक ‘थ्रो’ जिसने बदल दिया भविष्य

दीप्ति के बड़े भाई सुमित शर्मा जो खुद यूपी के तेज गेंदबाज रहे हैं, उन्हें अभ्यास के दौरान साथ ले जाया करते थे। एक दिन मैच में गेंद दीप्ति के पास आई और उन्होंने लगभग 50 मीटर की दूरी से बोल को सीधे स्टंप पर दे मारा। यह नज़ारा देखकर सुमित भी दंग रह गए। वहीं मौजूद भारतीय महिला टीम की चयनकर्ता हेमलता काला भी चौंक गईं और उन्होंने कहा- “इस बच्ची को क्रिकेट खिलाओ, ये एक दिन देश के लिए खेलेगी।” यही वह पल था जहां दीप्ति की जिंदगी ने नया मोड़ लिया।

समाज, ताने और सीमित साधनों के बीच भी नहीं टूटा हौसला

साधारण परिवार में पैदा हुई दीप्ति ने शुरू में कई चुनौतियों का सामना किया। क्रिकेट को करियर चुनना आसान नहीं था। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते थे कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलतीं। लेकिन भाई सुमित उनके सबसे बड़े सपोर्टर बने। उन्होंने बहन को सुबह और शाम स्टेडियम ले जाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। आखिरकार माता-पिता ने भी बेटी की प्रतिभा को पहचाना और उसे खुलकर सपोर्ट किया।

तेज गेंदबाज से ऑफ-स्पिनर तक का सफर

करियर की शुरुआत में दीप्ति मध्यम गति की तेज गेंदबाज थीं लेकिन बाद में उन्होंने ऑफ-स्पिन गेंदबाजी अपनाई। यह फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा गेम-चेंजर साबित हुआ। तकनीक बदलना मुश्किल था लेकिन दीप्ति ने कड़ी मेहनत कर इसे अपनी ताकत बना लिया।

2014 में डेब्यू से लेकर 2025 वर्ल्ड कप तक दमदार प्रदर्शन

दीप्ति ने 2014 में भारत के लिए पहला मैच खेला। इसके बाद उन्होंने चार टेस्ट, 86 वनडे और 104 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जिसमें उनके नाम 3314 रन और 229 विकेट दर्ज हैं। 2017 में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने पूनम राउत के साथ 320 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की और खुद 188 रन की पारी खेली जो महिला वनडे में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पलटा मैच

फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए, जिसमें दीप्ति के 58 गेंदों पर 58 रन शामिल रहे। रनचेज के दौरान जब साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में दिख रहा था, तब दीप्ति ने लौरा वोल्वार्ड्ट का अहम विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 22 विकेट और 200+ रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गईं।

अब दीप्ति ने बनाया बेमिशाल रिकॉर्ड

WPL ऑक्शन में जब दीप्ति शर्मा की बोली 50 लाख से बढ़कर 3.2 करोड़ तक पहुँची, तो यह सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उनके संघर्ष, अनुशासन और वर्ल्ड कप में किए दमदार प्रदर्शन का सम्मान था। आगरा की गलियों से निकलकर देश का नाम रोशन करने वाली दीप्ति की इस उपलब्धि की खबर जैसे ही आई, घर के बाहर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई, रिश्तेदारों ने मिठाई बांटी और माता-पिता ने कहा कि हमने हमेशा शिक्षा और खेल दोनों में उसका साथ दिया।

Updated on:

27 Nov 2025 06:54 pm

Published on:

27 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / 'लड़की को कहां भेजते हो', ऐसे मिलते थे ताने, अब इस रिकॉर्ड से दीप्ति को मिला नया मुकाम, जानें क्या बोले माता-पिता

