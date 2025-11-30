कौन हैं कोलंबो में झंडे गाड़ने वाले गुरू-शिष्य? एक ने जीता गोल्ड तो एक ने सिल्वर मेडल

जानिए कोलंबो में झंडे गाड़ने वाले गुरू-शिष्य की जोड़ी के बारे में। फोटो सोर्स-AI
Guru Disciple Won Medals: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की खेल और युवा कल्याण नीति अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शानदार नतीजे दे रही है। इसका एक मजबूत उदाहरण श्रीलंका के कोलंबो में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में देखने को मिला। जब गुरू-शिष्य की जोड़ी ने मेडल जीते।
आगरा के इटौरा में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन टीचर हरीश चंद्र और क्लास 11 के स्टूडेंट रमन कुमार ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। हरीश चंद्र ने 77 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता। जबकि युवा स्टूडेंट रमन कुमार ने 56 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया।
कोलंबो में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस ग्लोबल स्टेज पर, गुरु-शिष्य की जोड़ी ने भारत के लिए गर्व के पल बनाए। हरीश चंद्र ने 77 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड चैंपियन बने, जबकि स्टूडेंट रमन कुमार ने 56 kg कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता।
योगी सरकार राज्य में लगातार स्पोर्ट्स और एथलीट्स को बढ़ावा दे रही है। सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी की वजह से ही दोनों प्लेयर्स का सिलेक्शन हाल ही में गुजरात में हुई नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उनके दमदार परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। हरीश चंद्र ने ना सिर्फ सीनियर 77 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता, बल्कि डेडलिफ्ट में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। रमन कुमार ने सब-जूनियर 56 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। यह कामयाबी साबित करती है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा रही है।
सोशल वेलफेयर स्टेट मिनिस्टर, असीम अरुण ने दोनों एथलीट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोलंबो में उनकी ऐतिहासिक कामयाबी पूरे राज्य और देश के लिए गर्व की बात है।
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर घासीराम प्रजापति का कहना है कि स्कूल में जल्द ही एक लेटेस्ट पावरलिफ्टिंग लैब बनाई जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल लैब को एडवांस्ड पावरलिफ्टिंग इक्विपमेंट से लैस करने के लिए किया जाएगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सही ट्रेनिंग मिल सके। साथ ही वह आगे बढ़ सकें।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और प्लानिंग ऑफिसर, जे. राम ने कहा कि इस जीत से यह उम्मीद और मजबूत हुई है कि भविष्य में स्कूल से और भी कई इंटरनेशनल लेवल के चैंपियन निकलेंगे। हरीश चंद्र और रमन कुमार की सफलता यह साबित करती है कि राज्य सरकार की पॉलिसी गांव के टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर चमकने के लिए सही प्लेटफॉर्म और रिसोर्स दे रही हैं।
