कौन हैं कोलंबो में झंडे गाड़ने वाले गुरू-शिष्य? एक ने जीता गोल्ड तो एक ने सिल्वर मेडल

योगी सरकार राज्य में लगातार स्पोर्ट्स और एथलीट्स को बढ़ावा दे रही है। सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी की वजह से ही दोनों प्लेयर्स का सिलेक्शन हाल ही में गुजरात में हुई नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उनके दमदार परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। हरीश चंद्र ने ना सिर्फ सीनियर 77 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता, बल्कि डेडलिफ्ट में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। रमन कुमार ने सब-जूनियर 56 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। यह कामयाबी साबित करती है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा रही है।