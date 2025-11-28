लाइसेंसी राइफल साफ करते समय चली गोली सर के पार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर मौत

Software engineer son of retired army man shot dead आगरा में राइफल साफ करते समय चली गोली से दर्दनाक हादसा हो गया। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गोली लग गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पत्नी ने देखा कि पति खून से लथपथ हैं। घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना सदर क्षेत्र की है।