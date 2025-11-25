टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ हिंदू महासभा, जिलाध्यक्ष बोलीं- कब्र तैयार है, बाबरी मस्जिद को लेकर दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि देश में कहीं भी मस्जिद की नींव रखने नहीं दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर जो कोई भी सोचेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हुमायूं कबीर की कब्र खोद रखी है। उसने घोषणा की है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो 7 दिसंबर को उसे कब्र में दफन कर दिया जाएगा। हमारे गुरुजी ने एक करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इनाम के साथ मैं अपनी सोने की चार चूड़ियां भी उसको इनाम में दूंगी।