टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ हिंदू महासभा, जिलाध्यक्ष बोलीं- कब्र तैयार है, बाबरी मस्जिद को लेकर दिया बड़ा बयान

फोटो सोर्स- हिंदू महासभा
Hindu Mahasabha dug up grave for TMC MLA आगरा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा में नाराजगी है। यमुना नदी के किनारे कब्र खोदकर हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद की नींव रखने नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या छावनी मठ के संत जगद्गुरु परमहंस ने भी टीएमसी विधायक के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। इस मौके पर महासभा की तरफ से कब्र खोदकर प्रतीक के रूप में टीएमसी विधायक के पुतले को दफन किया गया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि देश में कहीं भी मस्जिद की नींव रखने नहीं दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर जो कोई भी सोचेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हुमायूं कबीर की कब्र खोद रखी है। उसने घोषणा की है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो 7 दिसंबर को उसे कब्र में दफन कर दिया जाएगा। हमारे गुरुजी ने एक करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इनाम के साथ मैं अपनी सोने की चार चूड़ियां भी उसको इनाम में दूंगी।
हिंदू नेता ने कहा कि टीएमसी का मुर्शिदाबाद विधायक हुमायूं कबीर गजवा हिंद की सोच रखता है। बाबर के वंश को आगे बढ़ना चाहता है। अभी तो बिहार में सुपड़ा साफ हुआ है। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी जंगल राज खत्म करेंगे। टीएमसी विधायक नींव रखने की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखने दी जाएगी। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए ही यह कब्र खोदी गई है। इस मौके जमकर नारेबाजी की गई।
टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। जिसमें करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। इनमें 400 प्रमुख हस्तियां भी आयेंगी। 3 साल में बाबरी मस्जिद तैयार हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी।
