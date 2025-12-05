आगरा में सिपाही की दर्दनाक मौत, बाथरूम में नहाते समय हुआ हादसा, बाल्टी में इमर्शन रॉड लगा मिला

Agra News आगरा में सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सिपाही बाथरूम में नहाने के लिए गया था। पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में इमर्शन रॉड लगाया। इमर्शन रॉड के कारण बाथरूम में करंट दौड़ गया। जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी साथ रह रहे जवान को तब हुई जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला।‌ मौके पर पहुंचे जवान ने देखा कि सिपाही गिर पड़ा हुआ है। उठाने की कोशिश की तो झटका लगा। स्विच ऑफ करने के बाद सिपाही को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही मेरठ का रहने वाला था।