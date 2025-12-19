पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छात्रा को छुड़ाया, गोली लगने से दो बदमाश घायल, जानिए फिल्मी अंदाज की रियल क्राइम

मुठभेड़ में लगी पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
मथुरा जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना जैत पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अपहरण की गई एक छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया। मुठभेड़ के बाद महिला समेत तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
मथुरा जिले के थाना जैत क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहरण की गई छात्रा को सकुशल छुड़ा लिया। यह कार्रवाई धोरेरा के जंगल में की गई। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमाशों को गोली लगी। जबकि एक महिला समेत तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि आरोपियों ने जल्द अमीर बनने के लालच में वेब सीरीज देखकर अपहरण की साजिश रची थी। 18 दिसंबर को छात्रा जब कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उसे एक टेंपो में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद छात्रा के परिजनों से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।
बदमाशों ने परिवार को पैसे लेकर धोरेरा के जंगल में बुलाया था। इसी बीच पुलिस को अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिल गई। पहले से घेराबंदी कर रही पुलिस टीम ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से ढाई लाख रुपये की नकद रकम बरामद की, जो फिरौती की राशि थी। इसके अलावा दो तमंचे, कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल किया गया टेंपो भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरव सिंह निवासी जगनेर (आगरा), मंजीत निवासी सीतामढ़ी (बिहार) और अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला शामिल है।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि छात्रा को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस सफल कार्रवाई के लिए एसओजी टीम और थाना जैत पुलिस को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है।
