पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छात्रा को छुड़ाया, गोली लगने से दो बदमाश घायल, जानिए फिल्मी अंदाज की रियल क्राइम

मथुरा जिले के थाना जैत क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहरण की गई छात्रा को सकुशल छुड़ा लिया। यह कार्रवाई धोरेरा के जंगल में की गई। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमाशों को गोली लगी। जबकि एक महिला समेत तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।