मथुरा

पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छात्रा को छुड़ाया, गोली लगने से दो बदमाश घायल, जानिए फिल्मी अंदाज की रियल क्राइम

अमीर बनने के चक्कर में वेब सीरीज देखकर अपहरण की पूरी साजिश रची गई। पुलिस ने 19 घंटे के भीतर छात्रा को सकुशल बरामद कर राहत की सांस ली है। पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हुए हैं।

मथुरा

Mahendra Tiwari

Dec 19, 2025

मुठभेड़ में लगी पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

मुठभेड़ में लगी पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

मथुरा जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना जैत पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अपहरण की गई एक छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया। मुठभेड़ के बाद महिला समेत तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

मथुरा जिले के थाना जैत क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहरण की गई छात्रा को सकुशल छुड़ा लिया। यह कार्रवाई धोरेरा के जंगल में की गई। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमाशों को गोली लगी। जबकि एक महिला समेत तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

अमीर बनने के चक्कर में वेब सीरीज देख रची अपहरण की साजिश

एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि आरोपियों ने जल्द अमीर बनने के लालच में वेब सीरीज देखकर अपहरण की साजिश रची थी। 18 दिसंबर को छात्रा जब कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उसे एक टेंपो में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद छात्रा के परिजनों से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।

पैसे लेकर जंगल में बुलाया

बदमाशों ने परिवार को पैसे लेकर धोरेरा के जंगल में बुलाया था। इसी बीच पुलिस को अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिल गई। पहले से घेराबंदी कर रही पुलिस टीम ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

ढाई लाख नगदी तमंचा कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से ढाई लाख रुपये की नकद रकम बरामद की, जो फिरौती की राशि थी। इसके अलावा दो तमंचे, कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल किया गया टेंपो भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरव सिंह निवासी जगनेर (आगरा), मंजीत निवासी सीतामढ़ी (बिहार) और अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला शामिल है।

एसपी ने टीम को इनाम देने घोषणा की

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि छात्रा को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस सफल कार्रवाई के लिए एसओजी टीम और थाना जैत पुलिस को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है।

Updated on:

19 Dec 2025 09:27 pm

Published on:

19 Dec 2025 09:25 pm

मथुरा

मथुरा

उत्तर प्रदेश

कौन हैं वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी? ऑक्सफोर्ड छोड़ बने भागवत के 'युवा राजा'

कौन हैं वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी?
मथुरा

मथुरा सड़क हादसा: पार्वती ने स्वयं का बलिदान देकर दो बच्चों को बचाया, अब डीएनए से होगी पहचान

दुर्घटनाग्रस्त बस (फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस)
मथुरा

डेढ़ साल के बच्चे की किडनी निकालने का आरोप, 7 डॉक्टरों पर केस, राजस्थान से मथुरा इलाज कराने आया था किसान

मथुरा

मथुरा दुर्घटना लेटेस्ट अपडेट: एक और घायल की मौत, 5 की शिनाख्त, डीएम बोले- अभी तीन शवों के परिजनों का इंतजार 

घायलों से हाल-चाल पूछते डीएम (फोटो सोर्स- डीएम मथुरा)
मथुरा

यमुना एक्सप्रेस-वे हादसा: अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, पिता के लिए 6 साल के बेटे ने दिया ब्लड सैंपल

घायलों का हाल-चाल लेते (फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस)
मथुरा
