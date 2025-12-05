दुल्हन के साथ पहली बार दिखे इंद्रेश उपाध्याय, मंगेतर से लगवाई मेहंदी, ताज आमेर में आज रॉयल वेडिंग

शादी में देश-विदेश से प्रमुख हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और कई बड़े संत मिलाकर लगभग 50 वीआईपी मेहमान उपस्थित रहने वाले हैं।