दुल्हन के साथ पहली बार दिखे इंद्रेश उपाध्याय, मंगेतर से लगवाई मेहंदी, ताज आमेर में आज रॉयल वेडिंग

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेंगे। यह तीन दिवसीय विवाह समारोह बुधवार को इंद्रेश उपाध्याय और उनके परिवार के जयपुर पहुंचने के साथ शुरू हुआ।
गुरुवार को हुई हल्दी और मेहंदी की रस्मों को एक अनूठा और पारंपरिक नाम दिया गया 'किलोल कुंज'। इसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मधुर संगीत, भजन-कीर्तन और मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस अवसर पर शिप्रा ने स्वयं इंद्रेश उपाध्याय के हाथों में मेहंदी लगाई।
रात को आयोजित संगीत कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगाए। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी बुधवार को ही जयपुर पहुंच गई थीं और मायरा के कार्यक्रम में भी शामिल हुईं।
आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विवाह का मुख्य फंक्शन होगा। इसमें देश के कई प्रमुख संत, राजनेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे।
शादी में देश-विदेश से प्रमुख हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और कई बड़े संत मिलाकर लगभग 50 वीआईपी मेहमान उपस्थित रहने वाले हैं।
