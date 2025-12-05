5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मथुरा

दुल्हन के साथ पहली बार दिखे इंद्रेश उपाध्याय, मंगेतर से लगवाई मेहंदी, ताज आमेर में आज रॉयल वेडिंग

वृंदावन स्थित आवास से बारात निकलने से पहले इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने अपनी मईया के चरणों में नमन कर आशीर्वाद लिया। इसी बीच उन्होंने अपनी मां से कहा 'ला रहौ हूं मईया तेरी बहू जल्दी ला रहौ हूं', जिसको सुनते ही सब हंसने लगे।

मथुरा

image

Aman Pandey

Dec 05, 2025

INdresh upadhyay

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेंगे। यह तीन दिवसीय विवाह समारोह बुधवार को इंद्रेश उपाध्याय और उनके परिवार के जयपुर पहुंचने के साथ शुरू हुआ।

हल्दी- मेहंदी कार्यक्रम को किलोल कुंज नाम दिया

गुरुवार को हुई हल्दी और मेहंदी की रस्मों को एक अनूठा और पारंपरिक नाम दिया गया 'किलोल कुंज'। इसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मधुर संगीत, भजन-कीर्तन और मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस अवसर पर शिप्रा ने स्वयं इंद्रेश उपाध्याय के हाथों में मेहंदी लगाई।

रात को आयोजित संगीत कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर बी प्राक ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगाए। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी बुधवार को ही जयपुर पहुंच गई थीं और मायरा के कार्यक्रम में भी शामिल हुईं।

आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विवाह का मुख्य फंक्शन होगा। इसमें देश के कई प्रमुख संत, राजनेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे।

कौन-कौन हो सकता है शामिल

शादी में देश-विदेश से प्रमुख हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और कई बड़े संत मिलाकर लगभग 50 वीआईपी मेहमान उपस्थित रहने वाले हैं।

Updated on:

05 Dec 2025 09:31 am

Published on:

05 Dec 2025 08:46 am

मथुरा / दुल्हन के साथ पहली बार दिखे इंद्रेश उपाध्याय, मंगेतर से लगवाई मेहंदी, ताज आमेर में आज रॉयल वेडिंग

मथुरा

उत्तर प्रदेश

