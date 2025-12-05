‘मुझे’ इंद्रेश महाराज से कथा करवानी है…समझ नहीं आ रहा किसे कॉल करूं, कैसे बुकिंग करूं? यहां जानिए जवाब

इंद्रेश उपाध्याय की शादी हरियाणा में DSP रह चुके हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हो रही है। विवाह समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया है। जहां तैयारियां और भव्यता लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि इंद्रेश महाराज की कथा करवाने के लिए किसे कॉल करना होगा? उनकी कथा की बुकिंग कैसे होती है? आपको बताते हैं सवालों के जवाब।