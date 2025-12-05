‘मुझे’ इंद्रेश महाराज से कथा करवानी है…समझ नहीं आ रहा किसे कॉल करूं, कैसे बुकिंग करूं? यहां जानिए जवाब

इंद्रेश महाराज से कथा करवाने के लिए किसे कॉल करना होगा, जानें बुकिंग का आसान तरीका। फोटो सोर्स- फेसबुक (@ Indresh Upadhyay)
How To Book Indresh Maharaj Ki Katha: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के पवित्र वृंदावन धाम में हुआ था। उनका परिवार वृंदावन के रमणरेती क्षेत्र में रहता है।
इंद्रेश उपाध्याय की शादी हरियाणा में DSP रह चुके हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हो रही है। विवाह समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया है। जहां तैयारियां और भव्यता लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि इंद्रेश महाराज की कथा करवाने के लिए किसे कॉल करना होगा? उनकी कथा की बुकिंग कैसे होती है? आपको बताते हैं सवालों के जवाब।
इंद्रेश उपाध्याय से कथा करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हैं। इसके लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट (Bhaktipaths.com) या फिर फेसबुक (Indresh Upadhyay), इंस्टाग्राम (Indresh Upadhyay @bhaktipath) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग की जा सकती है।
इसके अलावा इंद्रेश महाराज के फेसबुक अकाउंट पर एक जीमेल ID भी मौजूद है। साथ ही नंबर भी दिया गया है। जिसके जरिए भी कथा बुकिंग की जानकारी ली जा सकती है।
ई- मेल ID-thebhaktipath@gmail.com
कॉन्टेक्ट नंबर-07060113330
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं की बुकिंग का कार्य उनके मैनेजर द्वारा संभाला जाता है। उनकी फीस से जुड़े सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कथा के लिए कुल राशि इंद्रेश उपाध्याय की फीस और उनके साथ आने वाले अन्य सदस्यों के शुल्क को मिलाकर कथा के दिन ही तय की जाती है।
इंद्रेश महाराज का विवाह समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया है। आमेर के ताज होटल में उनकी आज (शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025) शादी होगी।
