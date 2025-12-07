इंद्रेश महाराज नई दुल्हन संग जब पहुंचे वृंदावन, बैंड-बाजे और आतिशबाज़ी से गूंज उठा धाम, जयपुर में लिए थे सात फेरे

इंद्रेश महाराज नई दुल्हन संग जब पहुंचे वृंदावन | Image Source - 'X' @IANS
Indresh Upadhyay Grand Welcome: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शनिवार को अपनी दुल्हन शिप्रा शर्मा के साथ पहली बार अपने निवास पहुंचे। उनके आगमन पर माहौल किसी उत्सव से कम नहीं दिखा। बैंड-बाजे, शहनाइयों और आतिशबाज़ी के बीच भक्तों और स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सड़क से लेकर इस्कॉन मंदिर क्षेत्र तक लोगों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ी। इस दौरान इंद्रेश महाराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया, जबकि कार में बैठीं दुल्हन शिप्रा पूरे समय घूंघट में रहीं।
विवाह के बाद पहली बार वृंदावन पहुंचने पर इंद्रेश उपाध्याय के आवास जो इस्कॉन मंदिर के पास स्थित है, पर रिश्तेदार और करीबी भक्त पहले से मौजूद थे। जैसे ही दूल्हा-दुल्हन का काफिला पहुंचा, परिजनों ने पुष्पवर्षा कर दोनों का स्वागत किया। घर के बाहर सुबह से ही लोगों का आना-जाना लगा रहा और बधाइयों का सिलसिला दिनभर जारी रहा।
शुक्रवार को हरियाणा के यमुनानगर निवासी शिप्रा शर्मा और इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए। शादी की मुख्य रस्में करीब तीन घंटे तक चलीं, जिसमें परिवार और करीबी साक्षी रहे। रात को हुए आशीर्वाद समारोह में ताज आमेर होटल के कुंदनवन को विशेष रूप से तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप में सजाया गया था। वातावरण में भक्ति और सौम्यता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला।
आशीर्वाद समारोह में देशभर के प्रसिद्ध साधु-संत, कथा वाचक और संत समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बनाए गए क्लासिकल म्यूजिक मंच पर कलाकारों ने भक्ति रस से भरी प्रस्तुतियां दीं, जिससे वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग