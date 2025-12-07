इंद्रेश महाराज नई दुल्हन संग जब पहुंचे वृंदावन, बैंड-बाजे और आतिशबाज़ी से गूंज उठा धाम, जयपुर में लिए थे सात फेरे

Indresh Upadhyay Grand Welcome: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शनिवार को अपनी दुल्हन शिप्रा शर्मा के साथ पहली बार अपने निवास पहुंचे। उनके आगमन पर माहौल किसी उत्सव से कम नहीं दिखा। बैंड-बाजे, शहनाइयों और आतिशबाज़ी के बीच भक्तों और स्थानीय लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सड़क से लेकर इस्कॉन मंदिर क्षेत्र तक लोगों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ी। इस दौरान इंद्रेश महाराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया, जबकि कार में बैठीं दुल्हन शिप्रा पूरे समय घूंघट में रहीं।