‘10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की पहली कमाई? खुद कर चुके खुलासा

शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। उन्होंने टिकटॉक से कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया था। जब टिकटॉक बंद हुआ, तो उन्होंने हार नहीं मानी और इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर वीडियो शेयर करने लगे और लोग भी उनके वीडियो बेहद पसंद करने लगे थे।