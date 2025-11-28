‘10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की पहली कमाई? खुद कर चुके खुलासा

शादाब जकाती की youtube से पहली कमाई? फोटो सोर्स- फेसबुक (@Shadab Hasan)
Shadab Jakati First Earning: '10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी'। ऐसा कहकर सोशल मीडिया पर फेमस हुए यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर रील में बच्ची के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है।
मामले में अपडेट ये है शादाब जकाती को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट में शादाब ने माफी मांगते हुए शपथ पत्र दिया। जिसके आधार पर उन्हे जमानत पर छोड़ दिया दिया गया।
अब आपको बताते हैं शादाब जकाती की पहली यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में। वह खुद इस बारे में खुलासा कर चुके हैं। दरअसल, उन्होंने करीब 2 साल पहले उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने उनकी पहली यूट्यूब की कमाई के बारे में बताया था।
इस वीडियो में शादाब हाथ में 500 रुपये का नोट पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह 500 रुपये का नोट दिखाते हुए कह रहे हैं,'' देख रहे हैं आप ये नोट। ये पैसे मेरे यूट्यूब की तरफ से आए हैं पहली बार। खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि मेहनत का फल मिला''
शादाब जकाती मूल रूप से मेरठ के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। दुबई समेत दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं। उन्होंने टिकटॉक से कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया था। जब टिकटॉक बंद हुआ, तो उन्होंने हार नहीं मानी और इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर वीडियो शेयर करने लगे और लोग भी उनके वीडियो बेहद पसंद करने लगे थे।
शादाब जकाती अपनी देसी भाषा, शानदार कॉमेडी टाइमिंग और मजेदार डायलॉग्स के कारण बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गए थे। देखते ही देखते भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। बड़े-बड़े क्रिकेटरों ने भी उनके डायलॉग पर रील्स बनाए। आज उनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
