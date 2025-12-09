कथावाचक निधि ने मंगेतर BJP नेता संग धूमधाम से मनाई हल्दी सेरेमनी, गाजियाबाद में आज होने वाली है शादी

Nidhi Saraswat Chirag Upadhyay Wedding: गाजियाबाद में रविवार को कथावाचक निधि सारस्वत और भाजपा नेता चिराग उपाध्याय की हल्दी की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। वेदांता फार्म हाउस में आयोजित इस समारोह में परिवार और करीबी मित्रों ने शिरकत की। हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा चिराग डीजे पर डांस करते हुए नजर आए, तो वहीं दुल्हन निधि पिंक और ब्लू रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं। इस मौके पर निधि और चिराग दोनों ही उत्साह और आनंद से झूमते नजर आए।