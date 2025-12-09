9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

गाज़ियाबाद

कथावाचक निधि ने मंगेतर BJP नेता संग धूमधाम से मनाई हल्दी सेरेमनी, गाजियाबाद में आज होने वाली है शादी

Nidhi Saraswat Haldi Ceremony: गाजियाबाद में कथावाचक निधि सारस्वत और भाजपा नेता चिराग उपाध्याय की हल्दी की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। पांच साल पुरानी दोस्ती आज शादी के पवित्र बंधन में बदल जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Dec 09, 2025

nidhi saraswat chirag upadhyay wedding haldi ceremony ghaziabad

Image Source - 'X' @IANS

Nidhi Saraswat Chirag Upadhyay Wedding: गाजियाबाद में रविवार को कथावाचक निधि सारस्वत और भाजपा नेता चिराग उपाध्याय की हल्दी की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई। वेदांता फार्म हाउस में आयोजित इस समारोह में परिवार और करीबी मित्रों ने शिरकत की। हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा चिराग डीजे पर डांस करते हुए नजर आए, तो वहीं दुल्हन निधि पिंक और ब्लू रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखाई दीं। इस मौके पर निधि और चिराग दोनों ही उत्साह और आनंद से झूमते नजर आए।

पांच साल पुरानी दोस्ती से शादी तक

निधि और चिराग की मुलाकात करीब पांच साल पहले अलीगढ़ में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में हुई थी। अध्यात्म और भक्ति में रुचि रखने वाले चिराग और कथावाचक निधि की दोस्ती धीरे-धीरे गहरी हो गई। दोस्ती का ये रिश्ता आज शादी के पवित्र बंधन में बदल गया। निधि अलीगढ़ की रहने वाली हैं, जबकि चिराग हाथरस के निवासी हैं।

परिवार और राजनीति का रंगीन संगम

दूल्हे चिराग के पिता रामवीर उपाध्याय पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी मां सीमा उपाध्याय हाथरस जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। शादी समारोह में दोनों परिवारों की राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की झलक देखने को मिली। समारोह में शामिल सभी मेहमानों ने जोड़े को खुशियों और आशीर्वाद से नवाजा।

भक्ति, संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण

शादी समारोह में केवल हल्दी रस्म ही नहीं, बल्कि भक्ति और संगीत का भी खास असर देखने को मिला। निधि सारस्वत ने अपने भजन ‘राधे ब्रज जन मन सुखकारी’ के लोकप्रिय गीतों के जरिए रस्म में चार चांद लगाए। इस दौरान दूल्हा-दुल्हन दोनों ही परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मिश्रण नजर आए।

आज फेरे और आगे की रस्में

हल्दी रस्म के बाद, गाजियाबाद में आज दोनों सात फेरे लेंगे। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में ये जोड़ा जीवनभर के लिए एक दूसरे के साथ बंध जाएगा।

Published on:

09 Dec 2025 04:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / कथावाचक निधि ने मंगेतर BJP नेता संग धूमधाम से मनाई हल्दी सेरेमनी, गाजियाबाद में आज होने वाली है शादी

