AIIMS में इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू, हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट के दो पाइप हटे

यह मामला भारत में कोर्ट की अनुमति से लागू किए जा रहे निष्क्रिय इच्छामृत्यु के शुरुआती मामलों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 2018 के “राइट टू डाई विद डिग्निटी” फैसले में इस प्रक्रिया को कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दे चुका है।