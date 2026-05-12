‘वीडियो पुलिस को भेजी तो जिंदा गाड़ दूंगा’, गाजियाबाद में दबंगों ने युवक को घर से खींचकर पीटा, युवक आईसीयू में भर्ती

पीड़ित अवधेश की पत्नी प्रियंका गुप्ता ने आपबीती बताते हुए कहा कि उनके पति बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में एक तरफ ट्रक और दूसरी तरफ छोटा हाथी (मालवाहक वाहन) खड़ा होने के कारण गली संकरी हो गई थी। वहां बीच रास्ते में 4-5 लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। अवधेश ने उन्हें हटने के लिए हॉर्न भी बजाया, लेकिन वे लोग टस से मस नहीं हुए। जब अवधेश ने बची हुई जगह से सावधानी से स्कूटी निकालने की कोशिश की, तो वह वहां खड़े एक व्यक्ति से हल्की सी छू गई। इस पर अवधेश ने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आगबबूला हो गया और उसने जोर से घूंसा चला दिया। यह घूंसा अवधेश की बेटी और भांजी को जा लगा, जिसके बाद मामला बिगड़ गया।