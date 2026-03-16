हरीश राणा का आखिरी पड़ाव, AIIMS में डॉक्टर तय करेंगे इच्छामृत्यु की अगली प्रक्रिया

हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ के एक कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान एक दुर्घटना में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। हादसे के बाद से ही वह कोमा में हैं। लंबे समय तक विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया।