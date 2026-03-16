छुट्टी न देने पर बैंक के अंदर ही गार्ड ने मैनेजर की गोली मारकर की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी रविंद्र हुड्डा बागपत का रहने वाला है और करीब तीन महीने पहले ही बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त हुआ था। बताया जा रहा है कि वह सोमवार सुबह ड्यूटी पर नहीं आया था। बाद में बैंक मैनेजर ने उसे फोन किया, जिसके बाद वह हथियार लेकर बैंक पहुंचा और विवाद के बाद वारदात को अंजाम दे दिया।