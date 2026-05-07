जायदाद के लिए कलयुगी बेटे ने पार की हदें: प्रेमिका को बनाया मोहरा, फिर 80 साल के पिता को उतारा मौत के घाट

Ghaziabad Father Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक बेटे ने अपनी ही प्रेमिका के साथ मिलकर अपने 80 वर्षीय पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह और उसे अंजाम देने का तरीका जानकर पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी बेटा बिलाल, अपने पिता अजीजुद्दीन को ब्लैकमेल कर संपत्ति हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी महिला मित्र खुशबू को मोहरा बनाया था।