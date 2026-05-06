गाजियाबाद में दिनदहाड़े ATM वैन से लूटा 20 लाख रुपए कैश, ड्राइवर को बंधक बनाकर फायरिंग भी की

कर्मचारियों के अनुसार वैन में 20 लाख रुपये बचे थे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि बदमाश एक्सप्रेस-वे से होते हुए हापुड़ बॉर्डर की तरफ भागे हैं। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 8 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ कंपनी के कर्मचारियों और ड्राइवर से भी गहन पूछताछ कर रही है।