गाजियाबाद में मोदीनगर स्कूल में मतांतरण का आरोप से मचा बवाल, महादेव के टैटू हटाने से मना करने पर शिक्षिका बर्खास्त

गाजियबाद के मोदीनगर इलाके के St. Teresa School में काम कर रही एक शिक्षिका ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उन पर अपनी धार्मिक मान्यताएं बदलने का दबाव बनाया। साथ ही उनके हाथ पर बने ‘ओम’ और ‘महादेव’ के टैटू हटाने के लिए कहा गया। शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने इस मांग को मानने से मना कर दिया क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा मामला है। मना करने के बाद विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।