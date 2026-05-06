यूपी में 2 नए रेल रूट और 6 मॉडर्न स्टेशन, इन 10 राज्यों को मिलेगा सीधा लाभ, सफर होगा सुपरफास्ट

UP Rail Expansion Project: उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद से सीतापुर तक प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को अब आगे बढ़ाकर सीतापुर से बुढ़वल तक 96 किलोमीटर अतिरिक्त विस्तार देने की मंजूरी दी गई है। इस विस्तार के बाद यह पूरा रेल कॉरिडोर देश के सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक मार्गों में शामिल हो जाएगा, जो उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।