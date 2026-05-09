गाजियाबाद में एसी वर्कशॉप में लगी आग, अंदर ही जिंदा जल गया कर्मचारी

घटना सिहानी गेट के पास की है। सिहानी गेट के पास एक टायर मार्केट है। इसी मार्केट में शनिवार तड़के करीब तीन बजे अचानक आग लग गई। वर्कशॉप में ऐसी गैस रखी हुई थी। एक के बाद एक गैस के कंटेनर फटने लगे। इससे लपटें और अधिक तेजी से फैलने लगी। आग ने कुछ ही देर में इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वर्कशॉप के अंदर मौजूद के एक कर्मचारी को जान बचाकर भागने तक का मौका नहीं मिला और वह अंदर ही बुरी तरह से जल गया। आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद मौके पर पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम पहुंची। इन टीमों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया।