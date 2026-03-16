इच्छामृत्यु वाले हरीश राणा की मां का भावुक बयान, मेरे बेटे ने कभी नहीं बताया अपना दर्द

हरीश राणा का जन्म दिल्ली में हुआ था। वह चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। साल 2013 में वह अपने कोर्स के आखिरी सेमेस्टर में थे। इसी दौरान हॉस्टल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हरीश हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे के बाद उनकी रीढ़ और शरीर को गंभीर चोटें आईं। पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। हादसे के बाद से ही हरीश न तो बोल पा रहे थे और न ही किसी चीज को महसूस कर पा रहे थे। वह पिछले 13 साल से कोमा की स्थिति में थे। इस दौरान परिवार ने हर संभव कोशिश की और लगातार उनकी देखभाल की। लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एम्स में डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें धीरे-धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जा रहा है, ताकि उनके जीवन का अंत सम्मानजनक तरीके से हो सके।