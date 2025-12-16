चार मजदूरों पर 22 फीट ऊंचे से गिरी 20 टन की मशीन, दो मजदूरों के फर्श पर चिपक गए शव, 2 की हालत गंभीर देख कर कांप उठे रूह

इस हादसे में अयान और सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना की खबर फैलते ही फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोग और मृतकों के परिजन पहुंच गए। शवों को फैक्ट्री परिसर में रखकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। कर्मचारियों ने भी बताया कि क्रेन की बेल्ट और हुक पहले से ही कमजोर थे और कई बार शिकायत के बावजूद उन्हें बदला नहीं गया।