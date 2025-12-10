गाजियाबाद से नैनीताल घूमने गए पर्यटकों की कार 100 फीट गहरी खाई में गिरी, मामा भांजी की मौत परिवार के 6 लोग घायल

गाजियाबाद से नैनीताल और मुक्तेश्वर घूमने पहुंचे परिवार के आठ लोग देर रात वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी सेक्टर, न्यू विजय नगर के रहने वाले सचिन अपने भाई-बहन और उनके बच्चों के साथ XUV-700 से लौट रहे थे। मल्ला रामगढ़ के गागर क्षेत्र में अचानक कार अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि सचिन ने कार को संभालने के लिए जोर से ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी।