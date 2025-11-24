1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में, 20 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन कर बनाया फ्रॉड मॉडल; हैक कर उड़ाए 1 करोड़ रुपये

1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में | Image Source - 'X' @ghaziabadpolice
Btech student 1 crore cyber fraud Ghaziabad: रियल 11 फैंटेसी गेम एप के डिजिटल पेमेंट गेटवे को हैक कर 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम देने वाले बीटेक के छात्र को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्सव मंडल पश्चिम बंगाल का निवासी है और सिलीगुड़ी में बीटेक कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ऐप की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर एक अत्याधुनिक साइबर फ्रॉड तकनीक तैयार की थी, जिसके जरिए उसने बड़ी रकम को अपने नियंत्रण में कर लिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक ऐप के पेमेंट गेटवे को लगातार हैक किया। वह गेटवे में तकनीकी छेड़छाड़ कर मात्र 1 रुपये का ट्रांजैक्शन डालता था और हैकिंग स्क्रिप्ट की मदद से उसी रकम को 2 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक कनवर्ट कर देता था। आरोपी ने 20 अलग-अलग बैंक खातों में फर्जी पहचान के जरिए रकम ट्रांसफर की, ताकि पुलिस को उसके ठिकाने का पता न लगा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रियल 11 कंपनी ने लगातार बढ़ते वित्तीय असंतुलन और असामान्य ट्रांजैक्शन का पता लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। तकनीकी टीम और साइबर सेल ने संयुक्त जांच कर आरोपी तक पहुंचने के लिए डिजिटल ट्रेल, सर्वर लॉग्स और IP लोकेशन का विश्लेषण किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 20 बैंक खाते और कई वर्चुअल वॉलेट भी सीज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन गेम और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आधारित ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कंपनियों को सिक्योरिटी सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हैकर्स लगातार नए तरीकों की खोज में रहते हैं। पुलिस ने युवा छात्रों को चेतावनी दी है कि तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग कर पैसा कमाने की कोशिश उनके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है।
