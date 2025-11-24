Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में, 20 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन कर बनाया फ्रॉड मॉडल; हैक कर उड़ाए 1 करोड़ रुपये

Cyber Fraud in Ghaziabad: पश्चिम बंगाल के बीटेक छात्र उत्सव मंडल को रियल 11 फैंटेसी गेम ऐप के पेमेंट गेटवे को हैक कर 1 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Nov 24, 2025

real 11 fantasy app hacking btech student arrested 1 crore cyber fraud ghaziabad

1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में | Image Source - 'X' @ghaziabadpolice

Btech student 1 crore cyber fraud Ghaziabad: रियल 11 फैंटेसी गेम एप के डिजिटल पेमेंट गेटवे को हैक कर 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम देने वाले बीटेक के छात्र को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्सव मंडल पश्चिम बंगाल का निवासी है और सिलीगुड़ी में बीटेक कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ऐप की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर एक अत्याधुनिक साइबर फ्रॉड तकनीक तैयार की थी, जिसके जरिए उसने बड़ी रकम को अपने नियंत्रण में कर लिया।

एक रुपये को साइबर जाल से 1 लाख में बदलने की हैरान करने वाली तरकीब

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक ऐप के पेमेंट गेटवे को लगातार हैक किया। वह गेटवे में तकनीकी छेड़छाड़ कर मात्र 1 रुपये का ट्रांजैक्शन डालता था और हैकिंग स्क्रिप्ट की मदद से उसी रकम को 2 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक कनवर्ट कर देता था। आरोपी ने 20 अलग-अलग बैंक खातों में फर्जी पहचान के जरिए रकम ट्रांसफर की, ताकि पुलिस को उसके ठिकाने का पता न लगा सके।

पुलिस ने कैसे पकड़ा साइबर फ्रॉड का खेल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रियल 11 कंपनी ने लगातार बढ़ते वित्तीय असंतुलन और असामान्य ट्रांजैक्शन का पता लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। तकनीकी टीम और साइबर सेल ने संयुक्त जांच कर आरोपी तक पहुंचने के लिए डिजिटल ट्रेल, सर्वर लॉग्स और IP लोकेशन का विश्लेषण किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 20 बैंक खाते और कई वर्चुअल वॉलेट भी सीज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।

युवाओं के लिए चेतावनी - डिजिटल फ्रॉड का बढ़ता खतरा

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन गेम और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आधारित ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कंपनियों को सिक्योरिटी सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि हैकर्स लगातार नए तरीकों की खोज में रहते हैं। पुलिस ने युवा छात्रों को चेतावनी दी है कि तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग कर पैसा कमाने की कोशिश उनके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में, 20 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन कर बनाया फ्रॉड मॉडल; हैक कर उड़ाए 1 करोड़ रुपये

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद में शुरू हुई एंटी करप्शन यूनिट: एडीजी के. सत्यनारायण ने पुलिस लाइन में किया शुभारंभ

ghaziabad anti corruption unit launch adg k satyanarayan inauguration
गाज़ियाबाद

गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

ghaziabad robber encounter police arrest
गाज़ियाबाद

डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

Ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

ghaziabad chain snatching encounter kavindar police one injured arrested
गाज़ियाबाद

Encounter : गाजियाबाद में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार ने चला दी गोली!

Encounter
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.