1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में, 20 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन कर बनाया फ्रॉड मॉडल; हैक कर उड़ाए 1 करोड़ रुपये

Btech student 1 crore cyber fraud Ghaziabad: रियल 11 फैंटेसी गेम एप के डिजिटल पेमेंट गेटवे को हैक कर 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम देने वाले बीटेक के छात्र को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्सव मंडल पश्चिम बंगाल का निवासी है और सिलीगुड़ी में बीटेक कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ऐप की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर एक अत्याधुनिक साइबर फ्रॉड तकनीक तैयार की थी, जिसके जरिए उसने बड़ी रकम को अपने नियंत्रण में कर लिया।