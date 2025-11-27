यूपी का फाजिल नगर बनेगा “पावा नगर”…बदलेगा इस्लामिक नाम, जानिए भगवान महावीर से क्या है जुड़ाव

फोटो सोर्स: फाइल फोटो, सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिलनगर का नाम बदलकर पावा नगर किए जाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही पावागढ़ (फाजिलनगर) में पाया था। प्रदेश सरकार ने उस फाजिलनगर, जहां भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, उसका नाम पावा नगरी करने की कार्यवाही आगे बढ़ाई है।
सीएम योगी गुरुवार 27 नवंबर को तरुण सागरम् तीर्थ, मुरादनगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत 100 दिन में निर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान पार्श्वनाथ जी व संत तरुण सागर जी महाराज को याद किया। सीएम ने कहा कि भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के पावागढ़ में हुआ था। हमारी सरकार ने फाजिलनगर का नाम ( महापरिनिर्वाण स्थल) उसके नामकरण की कार्रवाई को पावा नगरी के रूप में बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि 24 जैन तीर्थंकरों ने समाज को नई दिशा और विश्व मानवता को करुणा, मैत्री, अहिंसा व 'जियो-जीने दो' की प्रेरणा दी। उन्होंने सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव-जंतु के लिए नई प्रेरणा प्रदान की, जिसकी प्रासंगिकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। कुशीनगर जिले में फाजिलनगर का महत्वपूर्ण कस्बा है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण व्यापार और आवागमन का बड़ा केंद्र है।
