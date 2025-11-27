शादीशुदा मौसेरी बहन के साथ रहने की जिद पर अड़ा था भाई… नहीं मानी तो सिर में मारी गोली

कौशांबी(Kaushambi cousin murder one-sided love) : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एकतरफा इश्क ने फिर खूनी रंग दिखाया। मौसी का बेटा अपनी शादीशुदा मौसेरी बहन दीपिका तिवारी (24) से जबरन साथ रहने की जिद पर अड़ा था। मना करने पर उसने घर में घुसकर तमंचे से सिर में गोली मार दी। मौके पर ही दीपिका की मौत हो गई। आरोपी अजीत कुमार मिश्रा (28) इसके बाद हथियार लेकर खुद मंझनपुर थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।