शादीशुदा मौसेरी बहन के साथ रहने की जिद पर अड़ा था भाई… नहीं मानी तो सिर में मारी गोली

भाई ने की मौसेरी बहन की हत्या, PC- Patrika
कौशांबी(Kaushambi cousin murder one-sided love) : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एकतरफा इश्क ने फिर खूनी रंग दिखाया। मौसी का बेटा अपनी शादीशुदा मौसेरी बहन दीपिका तिवारी (24) से जबरन साथ रहने की जिद पर अड़ा था। मना करने पर उसने घर में घुसकर तमंचे से सिर में गोली मार दी। मौके पर ही दीपिका की मौत हो गई। आरोपी अजीत कुमार मिश्रा (28) इसके बाद हथियार लेकर खुद मंझनपुर थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।
घटना गुरुवार सुबह मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के उनो गांव की है। दीपिका की शादी 2022 में सीतापुर निवासी शिवम तिवारी से हुई थी। उसका डेढ़ साल का बेटा भी है। कुछ दिन पहले वह मायके आई थी। आरोपी अजीत कुमार मिश्रा पास के ही ओसा गांव का रहने वाला है और दीपिका का मौसेरा भाई है।
पुलिस के अनुसार अजीत लंबे समय से दीपिका पर साथ रहने का दबाव बना रहा था। शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। गुरुवार सुबह वह दीपिका के घर पहुंचा। बहस हुई तो अजीत ने तमंचा निकाला और सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े, लेकिन तब तक दीपिका दम तोड़ चुकी थी।
सूचना मिलते ही डीएसपी शिवांक सिंह, सदर सीओ और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। परिवार में कोहराम मच गया।
एडिशनल एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया, 'आरोपी अजीत कुमार मिश्रा ने खुद थाने आकर सरेंडर कर दिया। उसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। हत्या का मुख्य कारण एकतरफा प्रेम और साथ रहने की जिद थी। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जारी है।'
