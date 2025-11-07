यूपी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, दलित युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मारी गोली

Police encounter in kaushambi UP: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में लव जिहाद और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में 18 वर्षीय दलित युवती को गांव के ही युवक शाहनूर आलम ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका स्कूल जाते समय पीछा करता था।