कौशाम्बी

यूपी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, दलित युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मारी गोली

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में लव जिहाद और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी शाहनूर आलम ने 18 वर्षीय दलित युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को घायल कर गिरफ्तार किया है।

कौशाम्बी

image

Mohd Danish

Nov 07, 2025

kaushambi love jihad rape accused police encounter up

यूपी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला | Image Source - 'FB' @kaushambipolice

Police encounter in kaushambi UP: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में लव जिहाद और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में 18 वर्षीय दलित युवती को गांव के ही युवक शाहनूर आलम ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका स्कूल जाते समय पीछा करता था।

अपराध की पूरी कहानी उजागर

जब युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता तय किया, तब शाहनूर ने धमकी देकर रिश्ता तुड़वा दिया। 6 नवंबर की रात आरोपी ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद परिवार ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस की विशेष टीम ने की घेराबंदी

एसपी राजेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस को सूचना मिली कि शाहनूर आलम कोर्रो–शहजादपुर रोड पर भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही मंझनपुर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की।

एनकाउंटर में आरोपी घायल

घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घटना स्थल से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, दो खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

पुलिस कर रही हर पहलू से जांच

घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सदर शिवांक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रेप, धमकी, घर में घुसपैठ और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी पूरी जांच शुरू कर दी गई है।

07 Nov 2025 10:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / यूपी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, दलित युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मारी गोली

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश

