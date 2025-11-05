कौशांबी में नसबंदी ऑपरेशन से पहले महिलाओं को जमीन पर बैठाया और लिटाया

हालांकि, सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रसून जायसवाल ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि शिविर में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। ऑपरेशन के लिए महिलाओं की संख्या अधिक थी, इसलिए उनके लिए अस्पताल के एक विशेष क्षेत्र में गद्दे लगवाए गए और उन्हें वहीं लिटाया गया। यह क्षेत्र केवल ऑपरेशन में शामिल महिलाओं के लिए आरक्षित था। यह घटना महिला स्वास्थ्य शिविर में सुविधाओं और कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर नई बहस को जन्म दे रही है।