CM योगी के आदेश पर कौशाम्बी के पूर्व भाजपा विधायक के खिलाफ FIR, मकान कब्जा कराने का है आरोप

राजदुलारी के अनुसार, खसरा संख्या 1711 की यह जमीन उनके परिवार ने 1970 में नीलामी के दौरान खरीदी थी। बाद में इसी पर तिमंजिला मकान भी बनवाया गया। आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर खसरा रजिस्टर में फेरबदल कर दिया गया और उनके ससुर की दूसरी पत्नी के बच्चों के नाम से फर्जी कागजात तैयार करा लिए गए।