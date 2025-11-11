बहू देखने गया पिता समधन पर हार बैठा दिल! हद से ज्यादा बढ़ गया मामला तो पत्नी ने…

Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान करने वाला प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए बहू को देखने गया, लेकिन शख्स को अपनी होने वाली समधन से ही प्यार हो गया। जब इस प्रेम कहानी की भनक परिवारवालों को लगी, तो घर में जमकर हंगामा हुआ। मामला आखिरकार महिला थाने तक पहुंच गया। घंटों चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर सहमति जताई।