कौशाम्बी

बहू देखने गया पिता समधन पर हार बैठा दिल! हद से ज्यादा बढ़ गया मामला तो पत्नी ने…

Crime News: बेटे के लिए बहू देखने गए पिता को समधन से प्यार हो गया। इसके बाद घर में बवाल मच गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

कौशाम्बी

image

Harshul Mehra

Nov 11, 2025

father fell in love with his son mother in law causing a huge uproar at home kaushambi news

बहू देखने गया पिता समधन पर हार बैठा दिल! फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान करने वाला प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए बहू को देखने गया, लेकिन शख्स को अपनी होने वाली समधन से ही प्यार हो गया। जब इस प्रेम कहानी की भनक परिवारवालों को लगी, तो घर में जमकर हंगामा हुआ। मामला आखिरकार महिला थाने तक पहुंच गया। घंटों चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर सहमति जताई।

बहू देखने गया पिता समधन पर हार बैठा दिल

मामला फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां रहने वाला व्यक्ति अपने बेटे की शादी तय करने के लिए कौशांबी के महेवाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गया था। करीब 3 महीने पहले बहू देखने के दौरान उस व्यक्ति की नजर होने वाली समधन से मिली। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई। धीरे-धीरे ये बातचीत का ये रिश्ता प्यार में बदल गया।

पत्नी ने जताया कड़ा एतराज

जब पति के इस व्यवहार की जानकारी पत्नी को हुई, तो उसने कड़ा एतराज जताया। मामला बढ़ता गया और आखिरकार पत्नी ने मंझनपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी नीलम राघव और महिला आरक्षी विद्या यादव ने दोनों पक्षों को बुलाया और कई घंटों तक थाने में समझाने का प्रयास किया।

क्या हुआ मामले में फैसला

आखिरकार, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। थाने में हुए समझौते के अनुसार, अब उस घर में बेटे की शादी नहीं होगी और संबंधित व्यक्ति तथा उसकी समधन भविष्य में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखेंगे।

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

11 Nov 2025 05:39 pm

11 Nov 2025 05:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / बहू देखने गया पिता समधन पर हार बैठा दिल! हद से ज्यादा बढ़ गया मामला तो पत्नी ने…

