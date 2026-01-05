लड़की से बनाया संबंध… प्रेग्नेंट होने पर 10वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में छाया मातम

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शनिवार को 1 नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने छात्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। लड़की चार महीने की गर्भवती थी। उसने पुलिस को बयान दिया कि छात्र ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे। परिवार को गर्भवती होने का पता चलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद BNS की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। शनिवार को ही पुलिस छात्र के घर जांच के लिए गई थी। परिवार का कहना है कि पुलिस आने के बाद लड़का बहुत तनाव में आ गया था। वह चुपचाप रहने लगा और रात में घर से चला गया।