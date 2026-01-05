5 जनवरी 2026,

कौशाम्बी

लड़की से बनाया संबंध… प्रेग्नेंट होने पर 10वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में छाया मातम

यूपी के कौशांबी में 10वीं कक्षा के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, जबकि परिजन तनाव की बात कह रहे हैं।

कौशाम्बी

image

Anuj Singh

Jan 05, 2026

Commits suicide

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Kaushambi Crime News: यूपी के कौशांबी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के शिवरतन का पूरा गांव में रविवार सुबह एक खेत में 10वीं के छात्र का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, लेकिन परिस्थितियां रहस्यमय हैं। छात्र की उम्र करीब 17-18 साल थी। शव मिलने की सूचना पर गांव में मातम पसरा हुआ है।

क्या हुई घटना?

रविवार सुबह गांव के बाहर खेत में लोगों ने छात्र का शव पेड़ से रस्सी के सहारे लटका देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, छात्र शनिवार देर रात बिना किसी को बताए घर से निकला था। उसके परिवार वालों ने बताया कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान था।

रेप का आरोप और FIR

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शनिवार को 1 नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने छात्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। लड़की चार महीने की गर्भवती थी। उसने पुलिस को बयान दिया कि छात्र ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे। परिवार को गर्भवती होने का पता चलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद BNS की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। शनिवार को ही पुलिस छात्र के घर जांच के लिए गई थी। परिवार का कहना है कि पुलिस आने के बाद लड़का बहुत तनाव में आ गया था। वह चुपचाप रहने लगा और रात में घर से चला गया।

पुलिस की जांच

पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। लड़की नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट लागू होता है। SP ने कहा कि मामला संवेदनशील है और पूरी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत की असल वजह बताएगी। फिलहाल आत्महत्या का मामला मानकर आगे की कार्रवाई हो रही है। छात्र के परिवार वाले सदमे में हैं। वे कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई से लड़का डर गया था। गांव में लोग इस घटना से दुखी हैं।

Published on:

05 Jan 2026 08:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / लड़की से बनाया संबंध… प्रेग्नेंट होने पर 10वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में छाया मातम

