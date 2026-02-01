पहले गूगल पर किया सर्च फिर शादी में बाधा बन रही प्रेमिका की कर दिया हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक महिला के पति की मौत काफी साल पहले हो गई थी पति की मौत के बाद जवाई पड़री का रहने वाला दिनेश का संपर्क मृतक महिला उर्मिला देवी से हो गया। इस दौरान दोनों प्यार मोहब्बत से एक साथ रहने लगे। कुछ दिन पहले दिनेश की शादी कहीं तय हो गई थी जब यह बात महिला को पता चली तो महिला शादी के बीच में बाधा बनने लगी। आरोपी ने मृतक महिला को समझने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने जिसके बाद आरोपी दिनेश ने अपने रिश्तेदार रंजीत कुमार से मिलकर महिला की हत्या का प्लान बनाया। इस दौरान दोनों ने गूगल पर महिला को रास्ते की हटाने के विषय में सर्च कर जानकारी किया।