Kaushambi News: घर के बाहर सो रहे अधेड़ की जघन्य हत्या, मचा कोहराम

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के कानेमई गांव का है। गांव निवासी गणेश प्रसाद लोधी, पुत्र दशरथ, उम्र लगभग 55 वर्ष, रोज की तरह रात में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर कई वार किए जाने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो चारपाई पर खून से लथपथ शव देख चीख-पुकार मच गई। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और गांव में दहशत का माहौल बन गया।