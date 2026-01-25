मासूम की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार, मां-बहन की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सिराथू रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक बेहद दुखद हादसा हुआ। गौसपुर नवावा गांव की रहने वाली बानो (32) और उनकी छह साल की बेटी हमीरा की एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ। जब दोनों प्लेटफॉर्म बदलने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं। इस दौरान बानो का दस साल का बेटा अहाद भी साथ था। जिसने अपनी मां और बहन को अपनी आंखों के सामने खो दिया।