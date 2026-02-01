Kaushambi News: पत्नी ने पति की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत

कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति की लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर अवस्था में परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, पूरब शरीरा कस्बे में रह रही 42 वर्षीय संगीता सिंह अपने पति करन सिंह और बच्चों के साथ निजी आवास में रहती थीं। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थीं और उनका इलाज प्रयागराज में चल रहा था।