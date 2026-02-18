18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कौशाम्बी

कौशांबी हाईवे पर मोबिल ऑयल टैंकर पलटा, 100 फीट ऊंची लपटों से दहला इलाका; 25 किमी लंबा जाम

कौशांबी में हाईवे पर मोबिल ऑयल टैंकर पलटा गया। जिससे भीषण आग लग गई। आग की 100 फीट ऊंची लपटों से इलाका पूरा इलाका दहल उठा। दोनों तरफ से करीब 25 किमी लंबा जाम लगा। दमकल ने दो घंटे बाद आग पर काबू पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

कौशाम्बी

image

Mahendra Tiwari

Feb 18, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रयागराज–कानपुर हाईवे पर मंगलवार देर रात मोबिल ऑयल से भरा टैंकर पलटने के बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें करीब 100 फीट तक उठीं और धुएं से आसमान काला हो गया। घटना से हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

कौशांबी जिले में मंगलवार रात लगभग 10 बजे लोंहदा मोड़ के पास एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर की ओर से प्रयागराज जा रहा मोबिल ऑयल से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि खंभा टूट गया। और हाईटेंशन लाइन नीचे लटक गई। इसी दौरान तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और टैंकर ने आग पकड़ ली।

हाईवे पर लगा वाहनों का लंबा जाम

कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि आग करीब 50 मीटर तक फैल गई। और लपटें लगभग 100 फीट ऊंची उठने लगीं। काले धुएं का घना गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। एहतियातन दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। जिससे करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही सैनी थाना पुलिस और अजुहा चौकी की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की छह गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि टैंकर में सवार ड्राइवर सुधीर सिंह और क्लीनर विनीत समय रहते बाहर निकल गए। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात बहाल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / कौशांबी हाईवे पर मोबिल ऑयल टैंकर पलटा, 100 फीट ऊंची लपटों से दहला इलाका; 25 किमी लंबा जाम

बड़ी खबरें

View All

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले गूगल पर किया सर्च फिर शादी में बाधा बन रही प्रेमिका की कर दिया हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

कौशाम्बी

Kaushambi News: पत्नी ने पति की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत

सभी स्कूलों के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता (photo source- Patrika)
कौशाम्बी

Kaushambi News: घर के बाहर सो रहे अधेड़ की जघन्य हत्या, मचा कोहराम

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
कौशाम्बी

मासूम की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार, मां-बहन की ट्रेन से कटकर मौत, ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
कौशाम्बी

लड़की से बनाया संबंध… प्रेग्नेंट होने पर 10वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में छाया मातम

Commits suicide
कौशाम्बी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.