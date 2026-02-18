कौशांबी हाईवे पर मोबिल ऑयल टैंकर पलटा, 100 फीट ऊंची लपटों से दहला इलाका; 25 किमी लंबा जाम

सूचना मिलते ही सैनी थाना पुलिस और अजुहा चौकी की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की छह गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि टैंकर में सवार ड्राइवर सुधीर सिंह और क्लीनर विनीत समय रहते बाहर निकल गए। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात बहाल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।