नर्सिंग की छात्रा के साथ बर्बरता; बेल्ट से पीटा, रेप किया और……, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

दरअसल, संदीपनघाट इलाके के एक गांव की 19 साल युवती ने बताया कि उसने पड़ोसी गांव में किराए का कमरा लिया हुआ है। वह वहां रहकर ANM कोर्स करने की तैयारी कर रही है। छात्रा के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2025 की शाम के समय वह बाजार गई थी। जब वह वापस कमरे लौटी तो पीछे से चरवा क्षेत्र के नटका गांव निवासी अभय मिश्रा (पुत्र दिनेश मिश्रा) कमरे में घुस आया। इसके बाद अभय ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया।