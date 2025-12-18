18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

‘भारत कोई मठ नहीं’, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जानें पर भड़के सांसद चंद्रशेखर

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रसिद्ध वैष्णव कथावाचक और राधारमण मंदिर (वृंदावन) से जुड़े आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर नगीना सांसद ने आपत्ति जताई है।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 18, 2025

पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर भड़के नगीना लोकसभा सीट से सांसद, PC- X

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रसिद्ध वैष्णव कथावाचक और राधारमण मंदिर (वृंदावन) से जुड़े आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर नगीना लोकसभा सीट से सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो सहित लंबी पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी पुलिस पर तंज कसा।

चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पोस्ट में लिखा

भारत कोई मठ नहीं, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। और राज्य किसी धर्म-विशेष की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी (Guard of Honour) दी जाती है- यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है। किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित रामराज्य में अब हालात ये हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है।

सांसद ने आगे सवाल उठाते हुए पूछा

  • पुंडरीक गोस्वामी कौन हैं?
  • वे कौन-सा संवैधानिक पद धारण करते हैं?
  • किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया?
  • क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल बन रहा है?

लिखा योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी

  1. संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं।
  2. अनुच्छेद 15: धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है।
  3. अनुच्छेद 25–28: राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरणवंदना नहीं करेगा।

पुंडरीक गोस्वामी कौन हैं?

पुंडरीक गोस्वामी जी वृंदावन के प्रसिद्ध राधारमण मंदिर से जुड़े वैष्णव आचार्य हैं। वे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 38वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं तथा श्रीमद् भागवत, राम कथा, चैतन्य चरितामृत आदि पर प्रवचन करते हैं। मात्र 7 वर्ष की आयु से कथा वाचन शुरू करने वाले पुंडरीक गोस्वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर आ गए थे। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर और गरीब बच्चों की शिक्षा।

ये भी पढ़ें

बरेली के बाद अब कानपुर में बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / ‘भारत कोई मठ नहीं’, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जानें पर भड़के सांसद चंद्रशेखर

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाथरस में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना, रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में 4 की मौत, 18 लोग हुए घायल

hathras roadways bus tanker accident deaths injuries
हाथरस

‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा

हाथरस

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल; गोबर के उपलों से लाश को ढका, क्या फिर से जिंदा हुआ बच्चा?

occult rituals performed to bring dead body back to life in hathras uttar pradesh
हाथरस

हाथरस में बढ़ने लगी सर्दी, रात दिन के तापमान में अभी भी काफी अंतर

hathras
हाथरस

पुलिस फर्जी एनकाउंटर भी करती है….नप गए SHO और इंस्पेक्टर, क्या है पूरा मामला?

hathras sp suspends sho and Inspector
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.