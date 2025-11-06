हाथरस में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना, रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में 4 की मौत, 18 लोग हुए घायल

Roadways bus tanker accident in Hathras: हाथरस जिले में गुरुवार दोपहर आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और दूध से भरे टैंकर की आमने-सामने टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस हाईवे पर पलट गई और टैंकर के नीचे एक अमरूद बेचने वाला भी दब गया। हादसे में कुल चार लोगों की मौत हुई है, जिनमें रोडवेज बस का कंडक्टर और टैंकर के नीचे दबा बुजुर्ग शामिल हैं। हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बस का शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।