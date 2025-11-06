हाथरस में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना, रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर में 4 की मौत, 18 लोग हुए घायल

हाथरस में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना | Image Source - Video Grab
Roadways bus tanker accident in Hathras: हाथरस जिले में गुरुवार दोपहर आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और दूध से भरे टैंकर की आमने-सामने टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस हाईवे पर पलट गई और टैंकर के नीचे एक अमरूद बेचने वाला भी दब गया। हादसे में कुल चार लोगों की मौत हुई है, जिनमें रोडवेज बस का कंडक्टर और टैंकर के नीचे दबा बुजुर्ग शामिल हैं। हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बस का शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।
हादसे के पीछे की वजह भीड़भाड़ और अचानक सड़क पर आ गई साइकिल बताई जा रही है। हाथरस डिपो की रोडवेज बस अलीगढ़ से लौट रही थी, जबकि टैंकर अलीगढ़ की ओर जा रहा था। कोतवाली सासनी क्षेत्र के रूहल 14 नंबर भट्टे के पास टैंकर के ड्राइवर ने अचानक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, तभी विपरीत दिशा से बस आ गई। इससे आमने-सामने की टक्कर हुई और बस हाईवे पर पलट गई।
सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण, एसडीएम नीरज शर्मा और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनवाया और 22 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसमें से तीन की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। JCB और क्रेन की मदद से बस को हाईवे से हटवाया गया और करीब एक घंटे बाद यातायात पुनः शुरू हुआ।
सासनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. दलबीर सिंह रावत ने बताया कि कुल 16 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। गंभीर मामलों में 6 को जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ देख स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कई मरीज स्ट्रेचर पर ही लेटे रहे। डॉक्टरों और अन्य कर्मियों को तुरंत बुलाकर सभी का समय पर इलाज सुनिश्चित किया गया।
यात्री सुखबीर ने बताया कि टक्कर के बाद बस पलट गई और वह खुद खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टैंकर और बस की भिड़ंत के बाद बस का इंजन धमाके के साथ फट गया। गर्म डीजल सड़क पर फैलने से कुछ यात्री झुलस गए और घायल हो गए।
टैंकर के नीचे दबे बुजुर्ग सोनू के बेटे जितेंद्र ने बताया कि उसने आंखों के सामने अपने पिता को दर्दनाक हादसे में दबते देखा। बुजुर्ग और बेटा मिलकर अमरूद बेचते थे। अब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सिर्फ 15 साल का जितेंद्र ही बचा है। सोनू की बहन ने कहा कि परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य चला गया, जिससे परिवार बिखर गया।
हादसे में कुल चार लोगों की मौत हुई है और करीब 18 लोग घायल हुए हैं। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है। एक महिला को बस के नीचे दबने से बचाया गया है।
