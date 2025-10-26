सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल; गोबर के उपलों से लाश को ढका, क्या फिर से जिंदा हुआ बच्चा?

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल। फोटो सोर्स-Ai
Tantric Rituals: उत्तर प्रदेश के हाथरस में अंधविश्वास का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने उसे जिंदा करने के लिए तांत्रिक की मदद ली।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि हाथरस के हसायन इलाके के इटारनी गांव में एक परिवार ने अपने 10 साल के बेटे की सांप के डसने से मौत के बाद 3 दिनों तक उसके शव को नीम की पत्तियों और गोबर के उपलों से ढककर रखा।
कपिल जाटव को दिवाली की रात (20 अक्टूबर) घर पर सांप के डस लिया था। जिसके बाद उसे एक लोकल सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर लौटने के बाद, पड़ोसियों ने परिवार से मथुरा में तांत्रिकों से मदद लेने के लिए कहा। जिनका दावा था कि वे पूजा-पाठ से लड़के को फिर से जिंदा कर सकते हैं।
पड़ोसियों की बात मानकर परिवार शव को वहां ले गया, लेकिन जब कोशिश नाकाम रही तो परिवार शव को वापस गांव ले आया। आखिरी कोशिश में शव को नीम की पत्तियों और गोबर के उपलों से ढक दिया गया। जहां तांत्रिकों ने कपिल को फिर से जिंदा करने के लिए पूजा-पाठ की।
3 दिनों तक, परिवार के सदस्य और गांव वाले लड़के के पैरों को पेड़ की टहनी से थपथपाते रहे। यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई हरकत हो। जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार गुरुवार रात को पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
लड़के के पिता नरेंद्र जाटव, जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं उन्होंने कहा, "पोस्टमॉर्टम शुक्रवार को किया गया और बाद में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।" उन्होंने बताया कि उनका बेटा गांव के सरकारी स्कूल में चौथी क्लास का स्टूडेंट था और उसके 3 भाई-बहन थे। हसायन के SHO गिरीशचंद्र गौतम ने कहा कि हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
हाथरस
उत्तर प्रदेश
