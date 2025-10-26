Patrika LogoSwitch to English

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल; गोबर के उपलों से लाश को ढका, क्या फिर से जिंदा हुआ बच्चा?

Tantric Rituals: सांप के डसने के बाद तंत्र-मंत्र का खेल शुरू हुआ। गोबर के उपलों से लाश को ढका गया। तांत्रिकों ने बच्चे की लाश को फिर से जिंदा करने के लिए पूजा-पाठ किया।

हाथरस

image

Harshul Mehra

Oct 26, 2025

occult rituals performed to bring dead body back to life in hathras uttar pradesh

सांप के डसने के बाद शुरू हुआ तंत्र-मंत्र का खेल। फोटो सोर्स-Ai

Tantric Rituals: उत्तर प्रदेश के हाथरस में अंधविश्वास का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने उसे जिंदा करने के लिए तांत्रिक की मदद ली।

हाथरस में अंधविश्वास का खेल

पुलिस ने शनिवार को बताया कि हाथरस के हसायन इलाके के इटारनी गांव में एक परिवार ने अपने 10 साल के बेटे की सांप के डसने से मौत के बाद 3 दिनों तक उसके शव को नीम की पत्तियों और गोबर के उपलों से ढककर रखा।

सांप के डसने से हुई थी बच्चे की मौत

कपिल जाटव को दिवाली की रात (20 अक्टूबर) घर पर सांप के डस लिया था। जिसके बाद उसे एक लोकल सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर लौटने के बाद, पड़ोसियों ने परिवार से मथुरा में तांत्रिकों से मदद लेने के लिए कहा। जिनका दावा था कि वे पूजा-पाठ से लड़के को फिर से जिंदा कर सकते हैं।

शव को नीम की पत्तियों और गोबर के उपलों से ढका

पड़ोसियों की बात मानकर परिवार शव को वहां ले गया, लेकिन जब कोशिश नाकाम रही तो परिवार शव को वापस गांव ले आया। आखिरी कोशिश में शव को नीम की पत्तियों और गोबर के उपलों से ढक दिया गया। जहां तांत्रिकों ने कपिल को फिर से जिंदा करने के लिए पूजा-पाठ की।

गुरुवार को दी गई पुलिस को सूचना

3 दिनों तक, परिवार के सदस्य और गांव वाले लड़के के पैरों को पेड़ की टहनी से थपथपाते रहे। यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई हरकत हो। जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार गुरुवार रात को पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

लड़के के पिता नरेंद्र जाटव, जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं उन्होंने कहा, "पोस्टमॉर्टम शुक्रवार को किया गया और बाद में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।" उन्होंने बताया कि उनका बेटा गांव के सरकारी स्कूल में चौथी क्लास का स्टूडेंट था और उसके 3 भाई-बहन थे। हसायन के SHO गिरीशचंद्र गौतम ने कहा कि हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

