वर्दी फाड़ी, गाड़ी तोड़ी… हाथरस में PRV पर ग्रामीणों का हमला, भगा-भगा कर पुलिस को पीटा

पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से काफी भीड़ जमा थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने झगड़े में शामिल सुमित से पूछताछ शुरू की और उसे थाने ले जाने की बात कही। बस यही बात भीड़ को बुरी लग गई। लोग अचानक उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। तीनों पुलिसवालों के साथ मारपीट हुई। उनकी वर्दी फाड़ दी गई। हमलावरों ने लाठी-डंडे और ईंटों से गाड़ी पर हमला किया। शीशे तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी के दरवाजे बंद कर किसी तरह जान बचाई और वहां से निकलकर ऊपरी अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही हाथरस जंक्शन और हसायन थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया।