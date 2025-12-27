वर्दी फाड़ी, गाड़ी तोड़ी… हाथरस में PRV पर ग्रामीणों का हमला, भगा-भगा कर पुलिस को पीटा

हाथरस में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला Source- X
Hathras Crime News : यूपी के हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में 26 दिसंबर की शाम एक छोटा-सा झगड़ा पुलिस पर हमले में बदल गया। ग्रामीणों ने PVR पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, शीशे तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। वर्दी तक फाड़ दी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। इस मामले में सात नामजद सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
गांव नूरपुर में देर शाम दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष के राजकुमार और दूसरे पक्ष के गंगाशरण के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देख राजकुमार ने डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस को बुला लिया। सूचना मिलते ही PVR 5698 मौके पर पहुंची। गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन पुलिसकर्मी थे, कमांडर हेड कांस्टेबल श्याम बिहारी, श्यामवीर सिंह और एक अन्य।
पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से काफी भीड़ जमा थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने झगड़े में शामिल सुमित से पूछताछ शुरू की और उसे थाने ले जाने की बात कही। बस यही बात भीड़ को बुरी लग गई। लोग अचानक उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। तीनों पुलिसवालों के साथ मारपीट हुई। उनकी वर्दी फाड़ दी गई। हमलावरों ने लाठी-डंडे और ईंटों से गाड़ी पर हमला किया। शीशे तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी के दरवाजे बंद कर किसी तरह जान बचाई और वहां से निकलकर ऊपरी अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही हाथरस जंक्शन और हसायन थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया।
PVR कमांडर श्यामवीर सिंह की शिकायत पर सात लोगों को नामजद किया गया है- राजकुमार, सुमित कुमार, सुखदेवी, नेमा (राजकुमार की पत्नी), गंगाशरण, भोले (गंगाशरण का भाई), शेखर और महेंद्र (गंगाशरण के बेटे)। सात लोग अज्ञात हैं। कुल 14 लोगों पर सरकारी काम में बाधा, मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज हुआ है।
पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने कहा कि सात आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटना में शामिल दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
